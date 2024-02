Il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia di calcio

La nazionale di calcio maschile del Qatar ha vinto la Coppa d’Asia, il principale torneo continentale per nazionali, battendo in finale la Giordania per 3 a 1. Tutti i gol del Qatar sono stati segnati dall’attaccante Akram Afif, considerato uno dei migliori giocatori della squadra, e tutti e tre su calcio di rigore. Per la Giordania aveva invece segnato il gol del momentaneo pareggio l’attaccante Yazan Al Naimat. È la seconda vittoria consecutiva della Coppa d’Asia per il Qatar, dopo quella del 2019, e anche la seconda della sua storia.

Il Qatar era anche il paese che ospitava la competizione quest’anno, e partiva con l’ambizione di vincerla. È un paese molto piccolo e senza alcuna tradizione calcistica rilevante, ma è anche molto ricco, e da poco più di un decennio ha cominciato a investire molto nel calcio, soprattutto per ragioni politiche, finanziando strutture e accademie e naturalizzando molti calciatori di altre nazionalità. Nel 2022 è arrivato a ospitare i Mondiali di calcio, con un’assegnazione poco trasparente e molto contestata, riuscendo a convincere la FIFA, l’organizzazione del calcio mondiale, a farli giocare per la prima volta in inverno (per via delle temperature non sarebbe stato possibile farli giocare in Qatar d’estate, come avviene di solito). Diverse inchieste giornalistiche negli anni precedenti ai mondiali avevano documentato lo sfruttamento sistematico delle persone impiegate per la realizzazione degli stadi, molte delle quali sono morte nel corso dei lavori.

