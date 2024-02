Le partite della 24ª giornata di Serie A

La 24ª giornata di Serie A si gioca tra venerdì 9 e lunedì 12 febbraio: la prima partita in programma è Salernitana-Empoli, rispettivamente ultima e penultima in classifica, fondamentale soprattutto per la Salernitana che al momento ha 5 punti in meno dell’Empoli. Sabato la partita su cui ci saranno più attenzione è Roma-Inter alle 18, domenica sera ci sarà Milan-Napoli e infine lunedì alle 20:45 la Juventus incontrerà l’Udinese. In classifica ci sono ancora un po’ di asterischi che segnalano le squadre che hanno giocato una partita in meno: sono le gare saltate per via della Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita a gennaio.

Venerdì

20:45

Salernitana-Empoli [Dazn]

Sabato

15:00

Cagliari-Lazio [Dazn]

18:00

Roma-Inter [Dazn]

20:45

Sassuolo-Torino [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Frioentina-Frosinone [Dazn, Sky]

15:00

Monza-Hellas Verona [Dazn]

Bologna-Lecce [Dazn]

18:00

Genoa-Atalanta [Dazn]

20:45

Milan-Napoli [Dazn]

Lunedì

20:45

Juventus-Udinese [Dazn, Sky]

La classifica dopo la 23ª giornata:

Inter 57*

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39*

Roma 38

Bologna 36*

Napoli 35*

Fiorentina 34*

Lazio 34*

Torino 32*

Monza 29

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19*

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18

Empoli 18

Salernitana 13

(* una partita in meno)