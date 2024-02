Dal 2026 agli Oscar ci sarà un nuovo premio, per il miglior casting

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna ogni anno i premi Oscar, i più importanti riconoscimenti cinematografici statunitensi, ha annunciato che dal 2026 sarà introdotto il premio per il “miglior casting”. Per casting si intende la ricerca e la selezione degli attori che reciteranno in un film, un processo che coinvolge solitamente il regista ma soprattutto il direttore del casting. «I direttori del casting svolgono un ruolo essenziale nella produzione cinematografica e, man mano che l’Academy evolve, siamo orgogliosi di aggiungere il casting alle discipline che apprezziamo e celebriamo», ha fatto sapere l’organizzazione.

Il premio verrà assegnato nel corso della 98ª edizione degli Oscar, e riguarderà i film usciti nel 2025. Quello per il “miglior casting” è il primo nuovo premio creato agli Oscar dal 2001, quando venne introdotto quello per il miglior film d’animazione (il primo andò a Shrek).

