Ilham Aliyev è stato rieletto presidente dell’Azerbaijan con quasi il 94 per cento dei voti, in un’elezione non democratica

Ilham Aliyev ha vinto le elezioni presidenziali che si sono svolte mercoledì in Azerbaijan, assicurandosi il quinto mandato consecutivo come presidente del paese. Ilham Aliyev ha 62 anni ed è al potere dal 2003, dopo che in precedenza il paese era stato governato per vent’anni da suo padre, Heydar Aliyev.

Governa il paese con un regime dittatoriale dove le libertà politiche e civili sono sistematicamente represse, e può ricandidarsi alle elezioni per un numero illimitato di volte, grazie a una riforma costituzionale approvata nel 2009. Le elezioni di mercoledì sono da considerare quindi una farsa, dato che nel paese i media sono censurati e l’opposizione inesistente. Le elezioni erano in origine previste per il 2025, ma Aliyev aveva deciso di anticiparle di un anno per sfruttare l’aumento dei consensi seguito alla vittoria nella guerra contro i separatisti armeni nella regione del Nagorno Karabakh.