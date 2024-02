Tre membri di Kataib Hezbollah, una milizia sostenuta dall’Iran, sono stati uccisi in un attacco a Baghdad, in Iraq

Mercoledì sera un attacco effettuato con dei droni a Baghdad, la capitale dell’Iraq, ha colpito un’auto uccidendo tre membri di Kataib Hezbollah, una milizia irachena sciita sostenuta dall’Iran. Secondo le fonti di agenzie di stampa internazionali considerate molto attendibili, come Reuters e Associated Press, l’attacco sarebbe stato compiuto dagli Stati Uniti, che dalla fine di gennaio hanno più volte attaccato obiettivi in Iraq e Siria legati a milizie finanziate e appoggiate dall’Iran: gli attacchi fanno parte della ritorsione degli Stati Uniti per l’attacco a una loro base militare in Giordania, in cui tre soldati statunitensi erano stati uccisi.

Un funzionario del governo statunitense sentito da Associated Press (ma rimasto anonimo perché non autorizzato a parlare coi media) ha detto che una delle tre persone uccise nell’attacco era un importante comandante di Kataib Hezbollah. Un’informazione simile è stata data anche a Reuters da due fonti nella sicurezza statunitense, secondo cui il comandante ucciso sarebbe Abu Baqir al Saadi.

Dopo l’uccisione dei tre soldati nella base in Giordania, il governo degli Stati Uniti aveva detto di credere che Kataib Hezbollah fosse coinvolto nell’organizzazione dell’attacco. Poco dopo il gruppo aveva annunciato la sospensione di qualsiasi operazione militare contro gli Stati Uniti nella regione, per evitare «imbarazzi al governo dell’Iraq», che invece da parte sua in quei giorni aveva fatto dichiarazioni concilianti verso gli Stati Uniti per non alimentare le ostilità. Gli Stati Uniti avevano sostanzialmente detto di non tenere conto dell’annuncio di Kataib Hezbollah, e un portavoce del dipartimento della Difesa aveva detto che «le azioni parlano più delle parole».