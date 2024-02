Nikki Haley, candidata alle primarie dei Repubblicani, ha chiesto la protezione del Secret Service dopo aver ricevuto alcune minacce

Nikki Haley, candidata alle primarie dei Repubblicani per le elezioni presidenziali statunitensi, ha chiesto la protezione del Secret Service, l’agenzia federale che si occupa principalmente della protezione dei presidenti e di altre importanti figure istituzionali (e che non va confusa con i servizi segreti, cioè l’agenzia di intelligence). Haley ha detto di aver chiesto la protezione del Secret Service dopo aver ricevuto negli ultimi giorni alcune minacce alla propria sicurezza, senza aggiungere dettagli.

Haley, che è in passato è stata governatrice della South Carolina e ambasciatrice alle Nazioni Unite, è l’unica candidata di rilievo ancora in corsa per le primarie oltre all’ex presidente Donald Trump, anche se dopo le vittorie di quest’ultimo in Iowa e New Hampshire le possibilità di vittoria di Haley sono ridotte.

Oltre che per i presidenti e gli ex presidenti, solitamente il Secret Service lavora per la protezione dei politici che hanno ottenuto la candidatura ufficiale alle elezioni presidenziali nei giorni precedenti il voto: in passato è successo però anche che la protezione venisse assegnata quando le primarie erano ancora in corso, come chiesto da Haley.