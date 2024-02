Tre persone sono morte in California a causa della forte tempesta degli ultimi giorni

Lunedì tre persone sono morte a causa dei danni provocati dalla forte tempesta che negli ultimi giorni sta colpendo la California, negli Stati Uniti. La tempesta sta causando piogge molto abbondanti, con conseguenti colate di fango e detriti, che hanno lasciato quasi mezzo milione di persone senza elettricità. Le tre vittime sono morte in tre separati incidenti, ma tutte per via di alberi caduti.

La tempesta ha colpito con molta intensità il sud e il centro della California tra domenica e lunedì, e poi si è spostata gradualmente verso nord perdendo forza. Secondo i responsabili del National Weather Service (NWS), cioè il servizio meteorologico nazionale, le condizioni più pericolose dovrebbero ormai essere state superate.