Ieri è stato il giorno più piovoso a Los Angeles, in California, da quasi un secolo

In queste ore una forte tempesta sta creando grossi disagi in California, negli Stati Uniti, soprattutto nella parte meridionale dello stato dove le piogge abbondanti hanno provocato colate di fango e detriti e lasciato quasi mezzo milione di persone senza elettricità. Il National Weather Service (NWS), cioè il servizio meteorologico nazionale, ha avvertito che la situazione è «estremamente pericolosa» in particolare nelle aree di Hollywood Hills e delle Santa Monica Mountains, attorno a Los Angeles, dove quello di domenica è stato uno dei giorni più piovosi della storia locale. In diverse aree della California, tra cui la contea di Los Angeles, quella di Ventura e la Orange County, fino alle 9 del mattino di lunedì (le 18 in Italia) sarà in vigore un’allerta meteo per possibili alluvioni improvvise.

The relentless rain in Los Angeles has led to serious issues like mudslides. Residents should be cautious and heed any evacuation orders to stay safe. #CAwx pic.twitter.com/oSunBsgvqF — WeatherNation (@WeatherNation) February 5, 2024

Il meteorologo del NWS, Todd Hall, ha detto al Los Angeles Times che i vigili del fuoco stanno effettuando decine di soccorsi per dare assistenza a persone che erano rimaste bloccate nelle loro auto a causa degli allagamenti; alcune decine di residenti sono state fatte evacuare dalle loro case, danneggiate dal maltempo.

Per la zona centrale di Los Angeles il 4 febbraio è stato il giorno più piovoso da quasi un secolo. Il NWS ha detto che domenica sono caduti circa 104 millimetri di pioggia, contro i circa 65 che per esempio erano caduti il 4 febbraio del 1927. Il giorno più piovoso nella storia della città, almeno da quando si è cominciato a tenerne traccia, fu invece il 3 febbraio del 1938, quando a Los Angeles caddero in totale 149 mm di pioggia. Intanto la polizia locale ha fatto sapere che vicino a Sacramento, nel nord dello stato, un uomo di 82 anni è stato ucciso da un albero che era caduto nel suo giardino.

WATCH: Los Angeles areas are submerged as heavy rain from an atmospheric river causes flooding. pic.twitter.com/vMkk5fOLt6 — The Weather Channel (@weatherchannel) February 1, 2024

Si prevede che continuerà a piovere per tutto il resto della giornata e anche martedì. Nonostante le allerte diffuse, lunedì la gran parte delle scuole nella California meridionale è rimasta aperta.