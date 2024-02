A Varese, in Lombardia, uno studente di 17 anni ha accoltellato una professoressa della sua scuola

Lunedì mattina uno studente di 17 anni ha accoltellato una professoressa della sua scuola, a Varese, in Lombardia. La professoressa è stata ricoverata ma non è in gravi condizioni, è stata ferita tre volte con un coltello a serramanico nella sede di Varese dell’Istituto ENAIP (un istituto di formazione professionale) attorno alle 8, poco dopo l’ingresso degli studenti a scuola. Lo studente è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate.

La direzione della scuola ha fatto sapere alle agenzie di stampa che lo studente ha una «diagnosi funzionale», cioè un documento (ora in realtà sostituito da un altro tipo di atto, chiamato profilo di funzionamento) che certifica e descrive una disabilità psichica o di altro tipo: «La scuola è consapevole della gravità dell’accadimento e si è già attivata per dare ai ragazzi e ai docenti un supporto psicologico al fine di affrontare al meglio la situazione per quanto possibile». Ha poi aggiunto che «il ragazzo è sempre stato seguito con competenza e professionalità dalla scuola e accompagnato per un miglioramento delle sue competenze psico-attitudinali».