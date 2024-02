A Corsico, in provincia di Milano, un appartamento è stato distrutto da un’esplosione, forse causata da una fuga di gas

Lunedì mattina a Corsico, comune alla periferia sud-ovest di Milano, un’esplosione ha distrutto un appartamento, aprendo due grossi buchi nelle pareti del sesto piano di un palazzo di via Montello, all’angolo con via Fratelli Di Dio. Al momento dell’esplosione nell’appartamento si trovavano due persone, che secondo le prime informazioni non sono rimaste ferite. Non ci sono stati feriti nemmeno tra gli altri inquilini del palazzo. Dalle prime informazioni diffuse dai soccorritori arrivati sul posto sembra che l’esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas.