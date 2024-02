È morto a 84 anni Antonio Paolucci, storico dell’arte ed ex ministro dei Beni culturali

È morto a 84 anni Antonio Paolucci, uno dei più noti storici dell’arte italiani, nonché ministro dei Beni culturali e ambientali dal 1995 al 1996 nel governo di Lamberto Dini. Era nato a Rimini e dopo essersi laureato in Storia dell’arte e aver iniziato a lavorare nel ministero della Pubblica istruzione (a cui fino al 1975 spettavano i compiti in seguito passati al ministero dei Beni culturali), negli anni Ottanta era stato nominato prima soprintendente per i beni artistici e storici a Venezia, poi a Verona, a Mantova e a Firenze. Dopo il terremoto che colpì l’Umbria nel 1997 fu anche nominato commissario straordinario del governo per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2007 Papa Benedetto XVI lo nominò direttore dei Musei Vaticani, carica che mantenne fino al 2016.