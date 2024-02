È morto Giacomo Losi, ex calciatore e capitano della Roma

È morto domenica a 88 anni Giacomo Losi, storico capitano della squadra di calcio della Roma. Losi ha giocato come difensore per la Roma dal 1954 fino al 1969, ha vinto per due volte la Coppa Italia e una la Coppa delle Fiere (la seconda coppa europea per importanza del tempo, corrispondente dell’attuale Europa League). Losi era nato a Soncino, in provincia di Cremona, ma aveva legato le sue fortune calcistiche alla Roma, tanto da essere soprannominato “Core de’ Roma”. Ha giocato con il club 15 stagioni e 386 partite, un record durato per oltre 40 anni e poi superato solo da Francesco Totti e Daniele De Rossi. Losi aveva giocato anche 11 volte in nazionale e dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore, durata fra il 1970 e il 1986.