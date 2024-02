L’Italia di rugby ha perso contro l’Inghilterra la partita di esordio al Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 27-24 dall’Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma, nella prima giornata del Sei Nazioni, il più importante torneo del rugby europeo. L’Italia, allenata dal primo gennaio scorso dall’argentino Gonzalo Quesada, aveva concluso in vantaggio il primo tempo segnando due mete, ma nel secondo ha subìto la rimonta dell’Inghilterra. Ha comunque ricevuto diversi apprezzamenti per la qualità del gioco e per la tenacia mostrata anche quando era in svantaggio e ha segnato un’altra meta.

L’Italia aveva concluso la scorsa edizione del Sei Nazioni, vinta dall’Irlanda, in ultima posizione, con cinque sconfitte su cinque partite. Giocherà la prossima partita domenica 11 febbraio alle 16 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium, a Dublino.