È stato arrestato Marco Raduano, esponente della mafia pugliese evaso l’anno scorso dal carcere di Nuoro

Giovedì è stato arrestato in Francia Marco Raduano, esponente di un clan di Vieste, in Puglia, che fa parte della mafia garganica. Raduano era stato condannato in via definitiva a 19 anni di carcere per traffico di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso e il 24 febbraio del 2023 era evaso dal carcere di Badu ’e Carros, a Nuoro, in Sardegna. Della sua evasione si era molto parlato all’epoca per via del metodo piuttosto rudimentale e quasi da film che aveva utilizzato per fuggire: ossia calandosi con alcune lenzuola legate tra loro, alle cinque del pomeriggio. Raduano è stato arrestato giovedì in un’operazione coordinata da carabinieri italiani e Interpol mentre si trovava a Bastia, in Corsica.

