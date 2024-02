Universal Music ha infine tolto le proprie canzoni da TikTok

Giovedì la grande azienda discografica Universal Music ha ritirato le canzoni di cui detiene i diritti da TikTok, dato che le due società non sono riuscite a rinnovare un accordo di licenza che è scaduto il 31 gennaio: l’azienda aveva già fatto sapere con un comunicato che c’erano dei problemi al riguardo. Si tratta fra le altre delle canzoni di Taylor Swift, Billie Eilish, Justin Bieber e molti altri dei cantanti e musicisti più famosi al mondo, e dunque canzoni e musiche molto usate sui social che da giovedì non sono più disponibili su TikTok.

Per l’uso di queste canzoni Universal e TikTok si erano accordate nel 2021: Universal aveva concesso di usarle nei video caricati su TikTok in cambio di un compenso. Secondo un comunicato di Universal, TikTok non avrebbe offerto condizioni soddisfacenti per il rinnovo del contratto in tre ambiti: il pagamento dei musicisti e degli autori, la tutela dagli effetti dannosi dell’intelligenza artificiale e la sicurezza online degli utenti di TikTok. TikTok ha invece accusato Universal di usare una «narrazione falsa» e di non dare la priorità agli interessi dei musicisti. Ha inoltre detto di aver firmato accordi come quello proposto a Universal con tutte le altre principali case discografiche.