Universal Music ha detto che potrebbe ritirare le proprie canzoni da TikTok

La grande azienda discografica Universal Music ha detto che potrebbe ritirare le canzoni di cui detiene i diritti da TikTok, dato che le due società non sono riuscite a rinnovare un accordo di licenza che scadrà il 31 gennaio. L’accordo riguarda fra le altre le canzoni di Taylor Swift, Billie Eilish, Justin Bieber e molti altri dei cantanti e musicisti più famosi al mondo. Universal ha detto che TikTok ha provato a «intimidirla» per indurla ad accettare un contratto svantaggioso.

Universal e TikTok, dell’azienda cinese ByteDance, si erano accordate nel 2021 per permettere di usare nei video caricati su TikTok le canzoni di cui Universal detiene i diritti. In cambio la piattaforma si era impegnata a pagare un compenso all’azienda discografica. Se l’accordo non sarà rinnovato, le canzoni non potranno più essere usate nei video e saranno rimosse da quelle a disposizione degli utenti su TikTok.

Secondo un comunicato di Universal, TikTok non avrebbe offerto condizioni soddisfacenti per il rinnovo del contratto in tre ambiti: il pagamento dei musicisti e degli autori, la tutela dagli effetti dannosi dell’intelligenza artificiale e la sicurezza online degli utenti di TikTok. TikTok ha invece accusato Universal di usare una «narrazione falsa» e di non dare la priorità agli interessi dei musicisti. Ha inoltre detto di aver firmato accordi con tutte le altre principali case discografiche.

