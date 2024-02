Il padre di Ilaria Salis ha detto che querelerà per diffamazione Matteo Salvini

Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, la 39enne monzese detenuta da quasi un anno in carcerazione preventiva in Ungheria, ha detto che querelerà per diffamazione il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. In un tweet il ministro aveva attribuito a Salis la responsabilità di un’aggressione a due militanti della Lega (il partito di cui è leader) a Monza nel 2017: Salis in realtà era stata assolta «per non aver commesso il fatto» nel processo per quella vicenda. Secondo il padre le affermazioni di Salvini avrebbero danneggiato la reputazione della figlia.

Roberto Salis ha detto che querelerà anche Alessandro Sallusti e Giuseppe Brindisi: il primo è il direttore del Giornale ed era ospite della puntata del 31 gennaio del programma di Rete 4 Diario del giorno, il secondo è il conduttore del programma. Lo stesso Salis era ospite di quella puntata, e aveva litigato con Sallusti per alcuni articoli sulla figlia pubblicati dal Giornale. Parlando all’agenzia di stampa ANSA Salis ha detto di aver subito un «ignobile attacco» e un’«imboscata» durante la trasmissione.

Ilaria Salis è stata accusata di aver aggredito due militanti neonazisti a Budapest, e da quasi un anno si trova in detenzione preventiva in un carcere di massima sicurezza di Budapest in pessime condizioni. Alla prima udienza del suo processo, lunedì, è stata portata nell’aula del tribunale in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da cinturoni di cuoio chiusi con lucchetti. Le immagini di lei in queste condizioni sono state diffuse da tutti i giornali e le tv, e hanno suscitato indignazioni e proteste, attirando l’attenzione anche del governo che fino a quel momento aveva praticamente ignorato la questione.

