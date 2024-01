Diverse persone sono state ferite in una rapina a tre camion portavalori in provincia di Sassari

Mercoledì mattina un gruppo di otto uomini armati ha rapinato tre camion portavalori in provincia di Sassari, in Sardegna. Al momento ci sono ancora poche informazioni chiare su cosa sia successo. Secondo il giornale locale La Nuova Sardegna uno dei rapinatori è stato ucciso e diverse altre persone sono state ferite: tre delle guardie giurate presenti sui camion, quattro persone coinvolte in un tamponamento sulla strada in cui è avvenuta la rapina e uno dei rapinatori. Invece secondo l’agenzia di stampa Ansa, che cita fonti investigative, non ci sarebbero morti e sarebbero state ferite quattro guardie giurate e forse un rapinatore.

La rapina è avvenuta su una strada statale vicino a Siligo, a circa 30 chilometri da Sassari. Attorno alle 8:20 i rapinatori hanno bloccato la strada con un camion dei rifiuti, una catena e spargendo chiodi sull’asfalto. Due mezzi sono stati incendiati e poi i rapinatori sono scappati su una Fiat Panda e su un pick-up, prima che arrivassero le forze dell’ordine. Il gruppo è inseguito e ricercato dai carabinieri, e non è ancora noto quanti soldi abbiano rubato.