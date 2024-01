Israele ha confermato di aver allagato alcuni tunnel di Hamas a Gaza

L’esercito israeliano (IDF) ha confermato di aver allagato alcuni tunnel di Hamas, l’estesa rete di gallerie sotterranee usate dal gruppo palestinese per attaccare a sorpresa, ma anche per spostare e nascondere armi, merci e miliziani nella Striscia di Gaza. L’ipotesi che l’esercito di Israele allagasse i tunnel scoperti nel corso dell’invasione militare pompando al loro interno acqua di mare circolava già da inizio dicembre, quando era emersa grazie a un articolo del Wall Street Journal: finora però le autorità israeliane non lo avevano mai confermato esplicitamente e avevano impedito ai media del paese di discuterne.

L’IDF ha detto che diverse unità dell’esercito e funzionari del ministero della Difesa hanno sviluppato «diversi strumenti per pompare acqua nei tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza» con l’aiuto di pompe e tubi, per distruggere tutto ciò che si trova al loro interno. L’esercito ha detto di non aver allagato tutti i tunnel scoperti, ma si è rifiutato di specificare quanti; ha aggiunto che prima di procedere con le operazioni vengono svolti controlli preventivi «professionali e completi», anche per assicurarsi che il suolo non venga contaminato.

– Leggi anche: Cosa sono i tunnel sotto la Striscia di Gaza