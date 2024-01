Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo di Moschino

L’azienda italiana di moda Moschino ha scelto Adrian Appiolaza come nuovo direttore creativo: prende il posto di Davide Renne, nominato lo scorso primo novembre e morto il 10 novembre a 46 anni. Appiolaza supervisionerà le collezioni di abbigliamento per la donna, per l’uomo e degli accessori. La sua prima collezione per Moschino sarà quella della donna per l’autunno/inverno 2024, che verrà presentata con una sfilata il prossimo 22 febbraio al Museo della permanente di Milano, durante la settimana della moda.

Appiolaza è argentino, è nato nel 1972 a Buenos Aires e si è trasferito a Londra, in Regno Unito, per studiare moda al prestigioso istituto Central Saint Martins; poi si è trasferito a Parigi. Ha lavorato per aziende importanti, tra cui le francesi Louis Vuitton e Chloé, l’italiana Miu Miu, e per dieci anni la spagnola Loewe. Appiolaza è anche un collezionista di abiti realizzati da altri stilisti, che a volte indossa, fotografa e pubblica su Instagram; tra questi ci sono Comme des Garçons, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood e lo stesso Franco Moschino, che fondò l’omonima azienda nel 1983.