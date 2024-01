Le forze dell’ordine hanno perquisito una casa di Carlos Bolsonaro, figlio dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro

Lunedì le forze dell’ordine brasiliane hanno perquisito un’abitazione di proprietà di Carlos Bolsonaro, il figlio dell’ex presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro vive a Rio de Janeiro, dove è anche consigliere comunale, ma l’abitazione perquisita si trova ad Angra dos Reis, una località di mare circa 150 chilometri a sud della città. Un portavoce della famiglia ha scritto su X (Twitter) che Bolsonaro non era in casa quando è arrivata la polizia.

Carlos Bolsonaro è coinvolto in un’indagine relativa a presunte attività di spionaggio che sarebbero state portate avanti dall’Agenzia nazionale di intelligence (Abin) contro alcuni rivali politici di Jair Bolsonaro durante il suo mandato presidenziale, tra il 2019 e il 2022.

Oltre a quella di Bolsonaro, lunedì le forze dell’ordine hanno perquisito altre otto abitazioni in varie città, tra cui Brasilia e Rio de Janeiro. Un agente rimasto anonimo ha detto all’agenzia di stampa Reuters che Carlos Bolsonaro è sospettato di aver usato in modo illecito le informazioni raccolte dall’Abin per tracciare gli spostamenti di alcuni telefoni cellulari.

Nelle ultime settimane le autorità avevano già perquisito altre abitazioni legate a persone coinvolte nell’indagine, tra cui quella dell’ex direttore dell’Agenzia, Alexandre Ramagem.