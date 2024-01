Le notizie principali in apertura sulle prime pagine sono ancora in parte legate alle celebrazioni per la Giornata della Memoria, alcuni citano il discorso della senatrice a vita Liliana Segre che ieri ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche all’Università Statale di Milano e quello di Giorgia Meloni. Ma si parla anche dei paesi che hanno sospeso i finanziamenti all’Agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA), delle proteste degli agricoltori in Europa e della scarcerazione di Beniamino Zuncheddu.

Nei giornali sportivi c’è Jannik Sinner, che oggi gioca la finale degli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev.