Una persona è stata uccisa in un attacco armato in una chiesa di Istanbul, in Turchia

Una persona è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un attacco armato nella chiesa cattolica di Santa Maria Draperis, in una zona centrale di Istanbul, in Turchia. Secondo i giornali locali diverse altre persone sarebbero state ferite. L’attacco sembra essere stato compiuto da diverse persone col viso coperto, che sono entrate nella chiesa mentre veniva celebrata una messa e hanno sparato sui fedeli, attorno alle 8:40 ora locale (le 9:40 italiane).

Le persone responsabili sono fuggite e sono ricercate dalla polizia. Le motivazioni dell’attacco al momento non sono chiare.