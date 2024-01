Nei Paesi Bassi è iniziato il processo a nove persone accusate di essere coinvolte nell’omicidio del giornalista Peter de Vries

Nei Paesi Bassi è iniziato il processo contro nove persone sospettate di essere coinvolte nell’omicidio del giornalista Peter R. de Vries, ucciso a colpi di arma da fuoco in una strada nel centro di Amsterdam, nel 2021. La sentenza è attesa entro l’estate. La prima udienza si è svolta nella periferia di Amsterdam in un’aula di massima sicurezza, con la presenza di molti agenti di polizia. Nella loro testimonianza alcune delle persone accusate hanno detto di non essere in alcun modo coinvolte nell’omicidio, mentre altre hanno preferito non rispondere.

Un primo processo era iniziato nel 2022 contro un uomo olandese, accusato di aver sparato a de Vries, e uno polacco, accusato di aver aiutato l’altro a fuggire e collaborato all’organizzazione dell’omicidio. Entrambi erano stati arrestati meno di un’ora dopo l’attacco. Il processo era però stato posticipato a causa di nuove informazioni emerse nel frattempo: da allora altre sette persone sono state arrestate con l’accusa di essere coinvolte nell’omicidio del giornalista.

De Vries aveva 64 anni ed era un giornalista investigativo. Nei Paesi Bassi era molto conosciuto perché si era occupato di centinaia di casi criminali, tra cui il rapimento di Freddy Heineken, l’imprenditore della birra, avvenuto nel 1983. De Vries era stato spesso ospite di programmi televisivi che riguardavano storie di cronaca nera e aveva avuto un ruolo fondamentale nella risoluzione di diversi casi irrisolti. Nel tempo aveva ricevuto minacce per il lavoro che svolgeva e durante alcuni periodi gli era stata garantita la scorta della polizia. Era diventato famoso anche al di fuori dei Paesi Bassi grazie al suo lavoro investigativo sul caso di Natalee Ann Holloway, una cittadina statunitense scomparsa ad Aruba, nei Caraibi, il 30 maggio del 2005 durante un viaggio post diploma. Grazie a quel lavoro de Vries aveva vinto un International Emmy Award, un prestigioso premio di giornalismo televisivo.