A partire dal 2026 il Gran Premio di Spagna di Formula 1 sarà trasferito da Barcellona a Madrid

Martedì Formula One Group, il gruppo che organizza il campionato del mondo di Formula 1, ha annunciato che a partire dal 2026 il Gran Premio di Spagna sarà trasferito da Barcellona, la città che lo ospita dal 1991, a Madrid, la capitale del paese.

I piloti gareggeranno in un nuovo circuito cittadino, ossia in cui la pista occupa, completamente o anche solo in parte, superfici di strade o aree temporaneamente chiuse al pubblico. Sarà costruito nell’area di Valdebebas, a nordovest della città, vicino al centro sportivo della società di calcio Real Madrid e a breve distanza dall’aeroporto di Madrid-Barajas. Secondo quanto riferito da Formula One Group il circuito avrà una lunghezza complessiva di 5,47 chilometri (mentre quello di Barcellona è lungo 4,65 chilometri) e un tempo di percorrenza stimato di 1 minuto e 32 secondi. Il Gran Premio di Spagna si era già corso nell’area di Madrid: dal 1967 fino al 1981 si tenne nel circuito di Jarama, nel vicino comune di San Sebastián de los Reyes.

