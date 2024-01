Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Australian Open

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il russo Andrey Rublev ai quarti di finale degli Australian Open, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti e prestigiosi del tennis: si è quindi qualificato per le semifinali, dove incontrerà il numero 1 al mondo Novak Djokovic (la partita è in programma venerdì). Sinner ha vinto la partita con un certo margine, per 3 set a 0 (6-4, 7-6, 6-3) e in poco meno di 2 ore e 40 minuti: un risultato notevole soprattutto se si considera che Rublev è il tennista numero 5 del ranking mondiale, mentre Sinner è il quarto. Finora il percorso di Sinner agli Australian Open è stato molto netto: è l’unico giocatore rimasto nel torneo a non aver ancora perso un set, vincendo cioè tutte le partite per 3 set a 0 (si gioca al meglio dei 5 set).

Sinner è in un grande momento di forma e già da prima del torneo era considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, dopo che a novembre era stato il giocatore decisivo nella vittoria dell’Italia in Coppa Davis, il principale torneo a squadre per nazionali. In semifinale però dovrà affrontare Djokovic che è il favorito assoluto e ha vinto il torneo 10 volte: negli ultimi tre incontri tra i due, avvenuti tutti a novembre, aveva vinto due volte Sinner (una proprio in Coppa Davis) e una volta Djokovic (la più importante, però).

