Almeno due persone sono morte a causa di una frana nella regione dello Yunnan, nel sud della Cina

Lunedì mattina poco prima delle 6 locali (le 23 in Italia) almeno 47 persone sono state sepolte da una frana nella città di Zhaotong, nella provincia dello Yunnan, nel sud della Cina. L’emittente statale CCTV ha detto che durante le operazioni di soccorso sono state per ora trovate due persone morte. La notizia della frana è stata data inizialmente dall’agenzia di stampa statale Xinhua, che ha citato le autorità locali, ma al momento non è chiaro cosa l’abbia causata.

CCTV ha detto che le case colpite dalla frana sono state almeno 18 e che centinaia di persone sono state evacuate. Un video pubblicato da un’emittente locale mostra alcuni fra i 200 soccorritori convocati cercare persone fra le case distrutte mentre nevica, dato che le temperature nella regione sono vicine allo zero.

Le frane in questa regione montuosa della Cina, che confina con Myanmar, Laos e Vietnam, sono piuttosto frequenti ed era già capitato nel 2013 che 18 persone fossero uccise da una frana nella stessa area. Negli ultimi mesi nel sud della Cina ci sono state diverse frane, specialmente in seguito a forti e improvvisi temporali. A giugno del 2023 una frana nella provincia del Sichuan, a nord dello Yunnan, aveva ucciso 19 persone. A settembre i forti temporali ne avevano causata un’altra nella regione del Guangxi, confinante a est con lo Yunnan, che aveva ucciso almeno sette persone.