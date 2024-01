Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open

Domenica il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 il russo Karen Khachanov nel quarto turno degli Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, e si è quindi qualificato per i quarti di finale. Giocherà martedì contro il vincente tra l’australiano Alex De Minaur e il russo Andrej Rublëv. Sinner aveva vinto contro De Minaur a novembre, garantendo all’Italia la vittoria della Coppa Davis. Sinner, che ha 22 anni e attualmente è quarto nel ranking dei migliori tennisti al mondo, aveva raggiunto i quarti di finale degli Australian Open già una volta, nel 2022: in quel caso era stato battuto in tre set dal greco Stefanos Tsitsipas.

