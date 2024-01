Mercoledì 24 gennaio ci sarà uno sciopero nazionale dei trasporti locali

I sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas hanno proclamato il primo sciopero del 2024: sarà mercoledì 24 gennaio e coinvolgerà i lavoratori del settore dei trasporti locali, tra cui ATAC a Roma, ATM a Milano e Trenord in Lombardia. Nella pratica vorrà dire che bus, tram e metro potrebbero non circolare per tutta la giornata, anche se verranno predisposte delle “fasce di garanzia” per i pendolari che dipendono dai mezzi di trasporto per andare a lavoro, come previsto dalla legge.

Da tempo i sindacati di base richiedono aumenti salariali, miglioramenti nelle condizioni di lavoro e interventi per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. A questo si aggiunge una critica alla «politica di disinvestimento dal servizio pubblico di linea e non di linea» del governo.

