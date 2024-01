La polizia olandese ha sequestrato e distrutto due tonnellate di ketamina

La polizia olandese ha trovato e distrutto decine di scatoloni che contenevano circa due tonnellate di ketamina, per un valore stimato di circa 55 milioni di euro. In un comunicato la polizia ha detto che questa «è la più grande quantità di ketamina mai trovata nei Paesi Bassi». La scoperta era stata fatta lo scorso 4 gennaio nel capanno della casa di un uomo di 55 anni che vive a Muiderberg, a est di Amsterdam, grazie a una segnalazione anonima.

La ketamina è un farmaco anestetico e analgesico ampiamente utilizzato in ambito veterinario. Sul sistema nervoso centrale degli esseri umani agisce come un potente psichedelico e nel mercato illegale si trova sotto forma di compresse, liquido o polvere cristallina. Nei Paesi Bassi non è illegale, ma non può essere commerciata né conservata senza le opportune autorizzazioni: la pena massima prevista per la violazione degli obblighi di legge è di sei anni di carcere. La polizia olandese ha fatto sapere che l’uomo è stato arrestato e al momento è sotto indagine. La ketamina è stata distrutta assieme a una quantità non meglio specificata di altre droghe rinvenute sempre sul posto.

– Magari ti interessa: Cose spiegate bene. Le droghe in sostanza