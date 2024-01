È morto a 44 anni il musicista e cantante statunitense Luis Vasquez, noto con lo pseudonimo The Soft Moon

Venerdì è morto a 44 anni Luis Vasquez, musicista e cantante statunitense meglio noto con lo pseudonimo The Soft Moon. La morte è stata comunicata dai suoi account social. Al momento non se ne conoscono le cause. Vasquez era nato a Los Angeles, in California, e nel 2009 dopo aver suonato in varie band aveva avviato un progetto solista di genere post punk chiamato The Soft Moon, che aveva avuto un buon successo internazionale. Con questo pseudonimo aveva pubblicato cinque dischi: l’ultimo, intitolato Exister era uscito nel 2022.

