Almeno nove persone sono state uccise in un bombardamento nel sud est della Siria, forse compiuto dalla Giordania 

Almeno nove persone sono state uccise giovedì a Orman, nel sud est della Siria, in alcuni bombardamenti probabilmente compiuti dalla Giordania. Orman si trova nella provincia di Sweida, a circa 20 chilometri dal confine giordano: i bombardamenti sono stati compiuti giovedì mattina e hanno anche distrutto diverse abitazioni.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione internazionale britannica che si occupa da anni di Siria, sono morte nove persone. La televisione locale Suwayda 24 invece ha detto che i morti sarebbero dieci.

La zona è stata colpita da diversi altri attacchi nell’ultimo anno: secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani sono stati compiuti dalla Giordania, che però non li ha mai rivendicati. Gli obiettivi solitamente sono persone e strutture che si sospetta siano coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti nell’area e responsabili di parte del contrabbando del Captagon, un composto derivato da amfetamina, in Giordania. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ritiene che le persone uccise nel bombardamento, tra cui ci sono almeno due bambini e almeno due donne, non avessero nulla a che fare col traffico di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso la Giordania non ha commentato l’attacco.