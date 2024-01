L’azienda di abbigliamento giapponese Uniqlo ha fatto causa all’ecommerce Shein per averle copiato la sua borsa più famosa

Martedì l’azienda di abbigliamento giapponese Uniqlo ha annunciato di avere fatto causa all’azienda cinese di moda fast fashion Shein, con l’accusa di avere copiato un suo famoso modello di borsa. Nello specifico si tratta di una borsa a tracolla di forma allungata e di piccole dimensioni che nell’ultimo anno è diventata famosissima online e uno dei prodotti più venduti del marchio: Uniqlo ha detto di avere citato in giudizio il gruppo cinese perché il suo operato sta intaccando la fiducia dei consumatori nel suo marchio.

Give them the gift that gets a *round* of applause: "The Bag" of 2023, named by Lyst! Plus, get ready for an upcoming pop of color! 👀

Find them all here: https://t.co/p1BvreZGSJ#Uniqlo #Uniqlousa #Uniqlobag #moonbag pic.twitter.com/veJnY0bDgY

— UNIQLO (@UniqloUSA) December 14, 2023