L’Ucraina dice di aver abbattuto un aereo da ricognizione russo molto costoso

Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha detto che l’aviazione ucraina ha abbattuto un aereo russo A-50, usato per rilevare i bersagli degli attacchi aerei e coordinare le operazioni dell’aviazione. La costruzione di un A-50 costa centinaia di milioni di euro, e la Russia ne ha a disposizione poche unità: secondo il governo britannico ne avrebbe 6, secondo altre fonti circa una decina, ma solo la metà effettivamente operativi. L’abbattimento di uno di questi aerei, che non è ancora stato confermato indipendentemente, sarebbe un successo della difesa ucraina.

L’aereo sarebbe stato abbattuto sopra al mare d’Azov, a sudest dell’Ucraina, con un missile del sistema antiaereo statunitense Patriot. Zaluzhnyi ha detto anche che è stato abbattuto anche un Il-22, un altro aereo che serve da centro di comando per operazioni più ampie. Secondo alcuni canali Telegram vicini alle forze armate russe, l’aereo sarebbe invece stato colpito da fuoco amico russo, ma sarebbe riuscito ad atterrare in buone condizioni in Russia. Anche in questo caso non è ancora stato possibile verificare indipendentemente quanto accaduto.

