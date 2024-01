Weibo, tra i più diffusi social network in Cina, ha bloccato la visualizzazione di un hashtag sulle elezioni di Taiwan: a partire da stamattina, cercando l’hashtag “elezioni di Taiwan”, compare un avviso che dice: «Il contenuto di questo argomento non viene mostrato, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti». L’hashtag da alcune ore era tra gli argomenti più in tendenza su Weibo.

Molti post in generale sulle elezioni si trovano ancora, ma più che altro pubblicati da account verificati e affiliati allo Stato, segno dell’irritazione della Cina per l’esercizio democratico a Taiwan, che pur essendo un paese di fatto autonomo viene ritienuto dalla Cina parte di sé, una provincia ribelle destinata a “riunificarsi” con il resto del paese.

Le elezioni a Taiwan si sono tenute sabato, i seggi hanno chiuso alle 9 e ci si aspetta di conoscere i risultati nel pomeriggio. Gli elettori e le elettrici dovranno scegliere fra tre candidati con programmi elettorali abbastanza distinti. L’attuale vicepresidente e candidato favorito nei sondaggi Lai Ching-te, del Partito Progressista Democratico (DPP) di centrosinistra, è molto critico nei confronti delle interferenze cinesi sulla politica taiwanese. È seguito nei sondaggi dall’ex ufficiale di polizia e sindaco di Nuova Taipei, Hou Yu-ih, candidato del Partito Nazionalista Kuomintang (KMT), conservatore e più accomodante nei confronti della Cina. Il terzo candidato che ha raccolto un inaspettato sostegno è Ko Wen-je, del Partito Popolare di Taiwan fondato nel 2019, che si è concentrato sulla politica interna.

