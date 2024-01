In Colombia una frana ha ucciso almeno 33 persone

Una grossa frana è caduta sulla strada che collega Medellín con Quibdó, nella Colombia nordoccidentale. La strada era stata chiusa per altre frane precedenti, e sembra che per questo motivo alcuni automobilisti siano rimasti bloccati senza poter andare avanti, e siano poi stati colpiti da una frana ulteriore: secondo la vicepresidente colombiana Francia Márquez Mina almeno 33 persone sono morte. Le ricerche sono ancora in corso e altre persone potrebbero essere seppellite sotto i detriti. Nella regione dove si trova la strada, Chocó, aveva piovuto moltissimo nelle 24 ore precedenti.

La montaña se vino abajo. Deslizamiento de tierra en Chocó, en vía entre Quibdó y Medellín, deja al menos diez muertos y 50 personas atrapadas. #Colombia pic.twitter.com/8nRC2QTSxI — LaHistoria (@lahistoriaec) January 13, 2024