Bill Belichick, l’allenatore più vincente del football americano, lascia i New England Patriots dopo 24 anni

La squadra di football americano dei New England Patriots e il suo allenatore Bill Belichick hanno annunciato venerdì una separazione consensuale, dopo 24 anni. Belichick ha 71 anni ed è l’allenatore più vincente della storia della lega professionistica statunitense (NFL): con i Patriots ha vinto sei volte il Super Bowl, la finale del campionato, più di ogni altro. In ventiquattro anni ha vinto 296 partite, playoff compresi, arrivando alla finale nove volte e vincendo l’ultimo dei sei campionati nel 2018. Belichick è considerato uno dei migliori allenatori della storia del football.

I Patriots però non riescono a entrare nel tabellone principale dei playoff dal 2019, anno in cui Tom Brady, il quarterback più vincente del football americano, lasciò la squadra. Hanno chiuso l’ultima stagione con un bilancio di 4 vittorie e 13 sconfitte, il peggiore dal 1992. Belichick, che era conosciuto anche per indossare quasi sempre delle grandi felpe, spesso a maniche corte, non si ritirerà, ma cercherà un ruolo da allenatore in un’altra squadra della NFL.