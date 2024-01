Secondo la Commissione Europea per far votare i giovani ci vuole Taylor Swift

Mercoledì durante una conferenza stampa Margaritis Schinas, uno dei vicepresidenti della Commissione Europea, ha ricordato come nel 2023 decine di migliaia di giovani statunitensi si sono registrati per votare dopo un invito lanciato sui social dalla celebre cantante Taylor Swift. La popstar sarà in tour in Europa fra la primavera e l’estate del 2024, e Schinas ha detto di sperare che Swift possa convincere anche i giovani elettori europei a votare e partecipare alla vita politica, in vista delle elezioni per il Parlamento Europe previste per il periodo tra il 6 e il 9 giugno del 2024:

Spero proprio che qualcuno del suo ufficio stampa segua questa conferenza e le riferisca la nostra richiesta

Schinas, che nella Commissione ha anche la delega alla Protezione dello stile di vita europeo, ha aggiunto che «sono i giovani che possono mobilizzare la partecipazione dei giovani, più che i commissari». L’affluenza alle elezioni per il Parlamento Europeo è generalmente abbastanza bassa: nel 2019 però superò il 50 per cento per la prima volta in più di vent’anni, in parte grazie a una partecipazione molto alta dei giovani. Secondo Schinas è «cruciale» che l’affluenza si mantenga alta anche nel 2024.

Non è la prima volta che Schinas si fa notare con una trovata riguardante la musica pop: nel 2018, quando era portavoce della Commissione, rispose citando i titoli di due canzoni degli ABBA a un giornalista che a sua volta aveva citato il noto gruppo musicale svedese nella sua domanda.

