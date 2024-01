Gli Houthi hanno compiuto un nuovo grosso attacco contro alcune navi commerciali nel Mar Rosso 

Martedì i ribelli sciiti e yemeniti Houthi hanno compiuto un altro attacco con droni e missili contro navi in transito nel mar Rosso, uno dei più estesi e massicci tra quelli fatti finora: l’attacco è stato compiuto al largo delle città portuali yemenite di Hodeida e Mokha, in un punto in cui in quel momento transitavano diverse navi commerciali. Sono intervenute sia la marina statunitense che quella britannica, che hanno abbattuto in tutto diciotto droni, due missili da crociera e un missile balistico, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento della Difesa statunitense: nonostante l’entità dell’attacco al momento non sono stati segnalati danni di qualche tipo.

Gli Houthi, che sostengono Hamas, hanno iniziato a compiere attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso dopo l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, come ritorsione contro Israele. Hanno reso quel tratto di mare sempre meno sicuro e creato una crisi che sta scombussolando i trasporti marittimi globali, con conseguenze significative e che rischiano di aggravarsi ancora nelle prossime settimane: la rotta del Mar Rosso è percorsa da circa il 12 per cento delle merci globali ed è utilizzata dalla stragrande maggioranza delle merci spostate tra Europa e Asia e tra l’Asia e la costa orientale dell’America. Per via degli attacchi degli Houthi, nei giorni scorsi alcune compagnie commerciali avevano sospeso i viaggi nel Mar Rosso, percorrendo rotte molto più lunghe e costose.

