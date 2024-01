Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata per il caso della promozione dei pandori Balocco

La celebre influencer italiana Chiara Ferragni è indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata per il caso della promozione dei pandori Balocco, per il quale a metà dicembre era già stata multata per pubblicità ingannevole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunemente chiamata Antitrust. Lo hanno fatto sapere lunedì diversi quotidiani e agenzie stampa.

Al centro dell’indagine c’è la campagna promozionale di una linea di pandori di Balocco, chiamati “Pandoro Pink Christmas”, a cui Ferragni aveva collaborato nel 2022. Ai tempi Ferragni e Balocco presentarono la vendita del pandoro come iniziativa di beneficenza per l’ospedale Regina Margherita di Torino. Nella campagna pubblicitaria veniva lasciato intendere che la vendita di ciascun pandoro contribuisse a una donazione di beneficenza all’ospedale: in realtà la quota della donazione era già stata determinata in precedenza da Balocco, a prescindere dalle vendite.

Sempre secondo diversi giornali oltre a Ferragni è indagata anche Alessandra Balocco, presidente dell’omonima società di dolciumi. In mattinata la Guardia di Finanza aveva compiuto un’operazione nella sede di Balocco a Fossano, in provincia di Cuneo, su cui però non sono disponibili altre informazioni.

Il 15 dicembre due società di Ferragni erano state multate insieme a Balocco complessivamente per 1,4 milioni di euro perché a detta dell’Antitrust la campagna era stata presentata in modo ingannevole. L’indagine della procura di Milano era stata aperta circa una settimana più tardi.