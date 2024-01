Si è dimessa la prima ministra francese, Élisabeth Borne

Lunedì la prima ministra francese, Élisabeth Borne, ha dato le sue dimissioni dall’incarico, che sono state accettate dal presidente francese Emmanuel Macron. Nell’ordinamento francese il primo ministro ha un importante ruolo di coordinamento dell’azione di governo, che però viene decisa dal presidente.

Borne non ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni: da tempo però sia Macron sia il governo hanno grossi problemi di popolarità per via di alcune misure approvate negli ultimi mesi, fra cui una impopolarissima riforma delle pensioni. Ormai da settimane nelle sue dichiarazioni Macron lasciava intendere che presto ci sarebbe stato un rimpasto di governo: e molti ritenevano che a essere rimossa sarebbe stata proprio Borne, che non è mai stata particolarmente popolare.

Borne ha 62 anni, prima di diventare prima ministra era una nota manager nel settore pubblico ed era in carica da circa un anno e mezzo. Subito dopo la notizia delle sue dimissioni Macron l’ha ringraziata pubblicamente su X (l’ex Twitter) per il suo lavoro «esemplare».

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Al momento non è ancora chiaro chi sostituirà Borne: la legge francese prevede che il primo ministro venga nominato dal presidente.