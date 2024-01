I titoli principali dei giornali di domenica sono dedicati agli attacchi reciproci tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre, alle indagini dei carabinieri sul caso del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo e di nuovo allo scontro politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. I principali quotidiani nazionali poi hanno tutti delle anticipazioni dal primo libro postumo di Michela Murgia, Dare la vita, che uscirà in libreria domani. Sui quotidiani locali è menzionata parecchio la Lotteria Italia, i cui biglietti vincenti sono stati estratti come da tradizione nel giorno dell’Epifania, ieri: ognuno segnala le vincite nel proprio territorio, o quelle mancanti, come nel caso del Tirreno («Lotteria Italia, Toscana trascurata»). L’apertura dei quotidiani sportivi è sull’Inter «campione d’inverno», cioè in testa al girone di andata del campionato.