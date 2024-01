Nessuno ha detto a Biden che il suo segretario della Difesa era in ospedale

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato solo dopo tre giorni e mezzo che Lloyd J. Austin III, il segretario della Difesa (l’equivalente di un nostro ministro) del suo governo, era ricoverato in ospedale per le complicazioni seguite a un’operazione. Il Pentagono (il ministero della Difesa statunitense) era a conoscenza del ricovero, avvenuto il primo gennaio al Walter Reed National Military Medical Center di Washington, ma l’ha fatto sapere a Biden solo quando Austin è stato trasferito in terapia intensiva.

È una straordinaria violazione del protocollo, visto che Austin è a capo di 1,4 milioni di soldati in servizio statunitensi, peraltro in un momento in cui sono in corso due guerre come quella in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Austin, che ha 70 anni ed è tuttora ricoverato, ha detto che si assume «la piena responsabilità» di quanto successo, scrivendo in un comunicato: «Riconosco che avrei potuto fare meglio per assicurarmi che la cittadinanza fosse adeguatamente informata. Mi impegno a fare meglio».

Il Pentagono deve ancora fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Austin, che è in ospedale ma «sta recuperando bene», ha detto un portavoce. Dovrà però probabilmente essere chiarito se in questi giorni abbia o meno perso conoscenza, cosa che evidentemente renderebbe ancora più grave la mancata notifica a Biden. Ma la questione è diventata un caso politico, in un momento in cui la campagna elettorale per le presidenziali che si terranno a novembre sta cominciando a entrare nel vivo, con Biden che ha inasprito gli attacchi contro il suo probabile avversario, l’ex presidente Donald Trump.

Secondo Associated Press, oltre a Biden non sapevano del ricovero di Austin anche gli altri membri dell’amministrazione che avrebbero dovuto saperlo, dal Consiglio per la sicurezza nazionale a Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale. Non si sa quando la notizia sia arrivata al Joint Chiefs of Staff, l’organo che riunisce i generali a capo delle varie divisioni delle forze armate statunitensi, né a diversi membri importanti dello staff dello stesso Austin. Al Pentagono in molti hanno saputo del ricovero quando la notizia è uscita sulla stampa, e pensavano che il segretario fosse in vacanza.

«Il segretario della Difesa è l’anello fondamentale tra il presidente e l’esercito, incluso per quanto riguarda la catena di comando nucleare, quando le decisioni più importanti devono essere prese nel giro di pochi minuti», ha detto Tom Cotton, senatore Repubblicano membro del comitato per le Forze armate. «Se questa ricostruzione è vera, devono esserci conseguenze per questo errore impressionante».

Austin è un generale in pensione che ha prestato servizio nell’esercito fin dagli anni Settanta. Prima della nomina a segretario alla Difesa era stato Comandante dello United States Central Command e comandante generale in Iraq e in Afghanistan. È notoriamente un uomo riservato, e da oltre un anno non tiene una conferenza stampa coi giornalisti. Anche l’associazione dei cronisti che seguono il Pentagono si è lamentata della vicenda, scrivendo in un comunicato che «la cittadinanza ha il diritto di sapere quando i membri del governo statunitense sono ricoverati in ospedale, o sotto anestesia, o quando i loro ruoli sono delegati ad altri per motivi medici».

La vice segretaria alla Difesa Kathleen Hicks era in vacanza a Porto Rico quando Austin è stato ricoverato, e il dipartimento ha fatto sapere che in questi giorni ha assunto temporaneamente le mansioni di Austin. Giovedì peraltro, mentre Austin era in ospedale, gli Stati Uniti hanno compiuto un bombardamento mirato a Baghdad, in Iraq, per uccidere il leader di una milizia che secondo il Pentagono è responsabile di alcuni attacchi recenti ai soldati americani nella regione. Da venerdì sera, ha fatto sapere il Pentagono, Austin ha ripreso completamente le sue funzioni.