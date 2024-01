Le partite della 19ª giornata di Serie A

La 19ª giornata di Serie A 2023/2024 si gioca tra venerdì 5 e domenica 7 gennaio. È l’ultima del girone di andata e designerà il “campione d’inverno”, come viene abitualmente chiamata la squadra che risulta prima in classifica dopo la prima metà del campionato: sarà certamente una tra Inter e Juventus, rispettivamente prima e seconda con 45 e 43 punti, ben distanziate dal Milan terzo a 36. La giornata comincia venerdì sera con Bologna-Genoa, sabato sono in programma quattro partite e domenica altre cinque, da Empoli-Milan delle 12:30 a Roma-Atalanta delle 20:45.

Venerdì

20:45

Bologna-Genoa [Dazn, Sky]

Sabato

12:30

Inter-Hellas Verona [Dazn]

15:00

Frosinone-Monza [Dazn]

18:00

Lecce-Cagliari [Dazn]

20:45

Sassuolo-Fiorentina [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Empoli-Milan [Dazn, Sky]

15:00

Torino-Napoli [Dazn]

Udinese-Lazio [Dazn]

18:00

Salernitana-Juventus [Dazn]

20:45

Roma-Atalanta [Dazn]

La classifica dopo la 18ª giornata: