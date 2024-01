È morto a 74 anni Giulio Santagata, ex ministro e tra i fondatori dell’Ulivo

È morto venerdì a Modena Giulio Santagata, economista ed ex parlamentare tra i fondatori dell’Ulivo. Aveva 74 anni. Fu eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2001 e rimase in parlamento per tre legislature, fino al 2014, aderendo a diversi gruppi di centrosinistra tra cui La Margherita, L’Ulivo e il Partito Democratico. Santagata è sempre stato molto vicino all’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, di cui fu anche consigliere economico. Nel 2006, proprio durante il secondo governo Prodi, fu nominato ministro per l’Attuazione del programma di governo, incarico che mantenne per due anni.

Insieme a Prodi, nel 1995 Santagata contribuì a fondare l’Ulivo, l’alleanza elettorale di centrosinistra che fu al centro della politica italiana tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Molto in sintesi, l’Ulivo aveva lo scopo di unire i partiti di sinistra e quelli di centro creando una coalizione larga abbastanza da sconfiggere il centrodestra di Berlusconi, cosa in effetti avvenuta nel 2006. «Per anni io e Giulio abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte», ha commentato Prodi venerdì. Santagata si candidò per l’ultima volta alle elezioni del 2018 come leader della lista Italia Europa Insieme, parte della coalizione di centrosinistra, ma non venne eletto.

