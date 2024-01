Un’agenzia del governo statunitense ha accusato SpaceX di aver licenziato illegalmente 8 dipendenti

L’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa del rispetto dei diritti dei lavoratori (la National Labor Relations Board) ha accusato l’azienda spaziale statunitense SpaceX di Elon Musk di aver licenziato illegalmente otto dipendenti. I dipendenti, secondo l’accusa, sarebbero stati licenziati dopo che avevano scritto una lettera aperta all’azienda in cui avevano criticato la dirigenza di Musk, definendola «una distrazione e un imbarazzo».

La lettera criticava in particolare alcuni tweet pubblicati da Musk nel 2022 su Twitter (il social network di sua proprietà ora chiamato X) in cui c’erano commenti con allusioni sessuali che secondo i dipendenti non sarebbero stati in linea con le politiche dell’azienda sulla condotta da tenere sul posto di lavoro. SpaceX può ora decidere di risolvere la disputa con un accordo extragiudiziale con gli otto dipendenti, oppure iniziare un processo, la cui prima udienza è stata fissata per il 5 marzo.