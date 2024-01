La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è la strage avvenuta mercoledì in Iran vicino al cimitero in cui è seppellito il generale Qassem Suleimani, per molto tempo uno dei più potenti militari del paese. Due forti esplosioni hanno causato 95 morti e 141 feriti tra le centinaia di persone che stavano partecipando a una commemorazione funebre del militare. Funzionari locali citati dai media di stato iraniani ne hanno parlato come di un «attentato terroristico», ma le informazioni su cosa sia successo nello specifico sono ancora poche. Per quanto riguarda le notizie italiane si continua a parlare molto del caso del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, che durante una festa di Capodanno ha ferito accidentalmente una persona con un colpo sparato dalla propria pistola: diversi giornali scrivono che il suo partito potrebbe sospenderlo in via cautelativa fino a quando le indagini non saranno concluse.