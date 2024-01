È morta a 100 anni Glynis Johns, l’attrice che interpretò la signora Banks in Mary Poppins

È morta giovedì a 100 anni Glynis Johns, l’attrice e cantante britannica nota soprattutto per aver interpretato Winifred Banks nel film Mary Poppins, del 1964. Fu anche la prima a cantare la canzone Send in the Clowns, scritta da Stephen Sondheim per il musical A Little Night Music del 1973, nel quale Johns interpretò il ruolo dell’attrice Desiree Armfeldt. Per la sua performance vinse anche un Tony Award, il più importante premio statunitense per il teatro, come miglior attrice protagonista in un musical. La canzone Send in the Clowns è stata poi interpretata da molti altri artisti, tra cui Frank Sinatra, Judy Collins e Barbra Streisand, ed è oggi considerata un classico.

Johns fu candidata al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista, nel 1961, e al Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico, nel 1963.

Il suo agente ha detto che Johns è morta per cause naturali in una casa di cura a Los Angeles.