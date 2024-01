Il numero dei morti per il terremoto in Giappone è salito a 62

Le autorità giapponesi hanno aggiornato il numero di persone morte a causa del terremoto che lunedì mattina ha colpito la costa occidentale del paese, con una magnitudo di 7.6: sono 62, ma ci sono ancora diversi dispersi tra le macerie dei palazzi crollati e quindi il totale nelle prossime ore potrebbe salire ulteriormente.

La zona più danneggiata è stata la penisola di Noto, che si trova nella provincia di Ishikawa, nel centro del paese sulla costa ovest, e la cui città più importante è Kanazawa. Oltre alle 62 persone morte se ne contano più di 300 ferite, 20 delle quali in modo grave. Più di 31.800 persone sono state ospitate in rifugi temporanei, dato che decine di migliaia di case sono state danneggiate. Una delle città più colpite è stata Suzu, che si trova sulla costa è ha circa 17mila abitanti: secondo il sindaco il 90 per cento delle case è stato del tutto o quasi del tutto distrutto.