Mercoledì a Ravenna arriveranno 336 persone migranti soccorse da Medici Senza Frontiere

Mercoledì mattina è previsto lo sbarco nel porto di Ravenna di 336 persone migranti che nei giorni scorsi erano state soccorse nel Mediterraneo dalla nave Geo Barents della ong Medici Senza Frontiere. Le persone migranti erano state soccorse in tre diverse operazioni in acque internazionali al largo delle coste libiche, e le autorità italiane avevano assegnato il porto di Ravenna come quello di primo approdo, nonostante fosse a quasi quattro giorni di navigazione di distanza. Lo sbarco era previsto inizialmente per martedì mattina ma a causa delle complicate condizioni del mare il viaggio era stato rallentato. Le 336 persone migranti arrivano da vari paesi, tra cui Pakistan, Siria, Sudan, Eritrea, Egitto, Nigeria, Palestina, Sud Sudan, Sri Lanka e Yemen, e verranno inizialmente ospitate nel palazzetto dello sport cittadino per poi essere distribuite tra Toscana, Lombardia e Emilia-Romagna.